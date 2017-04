Union de l'opposition contre la réforme du fonctionnement des Communes

Le Parti conservateur du Canada (PCC) et le Nouveau parti démocratique (NPD) ont uni leurs forces, mardi, pour s’opposer à la tentative «brutale» des libéraux de réformer le fonctionnement de la Chambre des communes.

Fait inusité: les leaders parlementaires des deux partis ont diffusé un communiqué conjoint dans lequel ils dénoncent vivement ce qu’ils disent être une tentative des libéraux «d’accaparer le pouvoir de façon unilatérale».

Soulignons que parmi les nombreuses suggestions du gouvernement Trudeau, on propose d’éliminer les sessions parlementaires du vendredi, d’implanter le vote électronique et d’obliger le premier ministre à assister à seulement une période de questions par semaine.

Or, les libéraux ont soulevé l’ire de l’opposition, il y a deux semaines, en demandant au Comité de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC), composé majoritairement d’élus du PLC, de commencer à tout de suite à étudier la proposition du parti.

Depuis ce moment, les élus de l’opposition sont engagés dans des manœuvres d’obstruction parlementaire afin d’empêcher la proposition d’avancer et de devenir réalité.

Une situation qui n’est pas près de se résorber, ont souligné les leaders Murray Rankin (NPD) et Candice Bergen (PCC).

«L’approche brutale du gouvernement nous laisse peu de choix, mise à part l’utilisation de chaque outil procédural à notre disposition afin de protéger le droit des parlementaires de demander des comptes au gouvernement [...]. La balle est maintenant dans le camp des libéraux», peut-on lire dans le communiqué.

Selon les libéraux, leurs propositions permettraient d’améliorer la conciliation travail-famille des députés et rendraient le parlement plus transparent et efficace. Or, les partis de l’opposition y voient plutôt une façon réduire leur influence au gouvernement et de rendre le premier ministre moins redevable à la population.