8 dossiers transférés à l'UPAC en 2016 à Laval

Le Bureau d’intégrité et d’éthique de Laval (BIEL) a mené 104 enquêtes en 2016, dont huit ayant été transférées directement à l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Des 104 enquêtes effectuées qui sont liées à l'octroi de contrats publics ou à des décisions municipales, 36 étaient de nature policière et 68 de nature administrative.

La plupart des enquêtes policières menées l’année dernière sont liées à des vols, à de l’intimidation et à des fraudes.

Jointe au téléphone, la porte-parole de l’UPAC n’a pas révélé la nature des dossiers qui leur ont été soumis par le BIEL. «On ne commente pas les enquêtes en cours», s’est limitée à dire la porte-parole Anne-Frédérique Laurence.

Pour la Ville de Laval, le bilan du BIEL démontre que la collusion et la malversation ne sont plus tolérées au sein de la municipalité.

«Ce bilan reflète un des principaux engagements de notre administration et de celle du Service de police de Laval, soit de faire échec à la collusion, aux malversations et à l’usage inapproprié des fonds publics pour ainsi contribuer à la protection de l’intégrité et de l’éthique municipale», a fait savoir Marc Demers par voie de communiqué.

Rappelons que le BIEL a été créé afin de réaliser des actions concrètes visant une meilleure intégrité des processus et des activités de la Ville.

«Après trois ans d’existence, on constate que ce modèle est une réussite tant sur le plan des enquêtes que sur le plan de la sensibilisation des employés à avoir de meilleurs réflexes éthiques au quotidien», a pour sa part indiqué le chef de la police de Laval, Pierre Brochet.

Depuis sa création en 2014, le BIEL a transféré un total de 29 dossiers à l’UPAC et a effectué 122 enquêtes policières et 200 enquêtes administratives.