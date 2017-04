Beyoncé, l’une des personnes les plus influentes du web

Les experts en données D'Marie Analytics utilisent un algorithme spécial pour calculer la valeur estimée des messages des vedettes sur Facebook, Twitter et Instagram, en tenant compte d'une foule de détails, comme le nombre d'adeptes, la portée du poste, l'authenticité du contenu, l'engagement des abonnés et le taux de clics, qui mesure le nombre de personnes qui accèdent aux publications des réseaux sociaux via un autre lien de site Web.

Dans leur étude, ils ont découvert qu'un article de Beyoncé pouvait générer jusqu'à 1 million de dollars, ce qui en fait la première et la seule célébrité à franchir ce seuil.

Sa valeur a grimpé suite au partage de la photo la plus aimée sur Instagram, en février, quand elle a annoncé qu'elle était enceinte de jumeaux.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Une photo publiée par Beyoncé (@beyonce) le 1 Févr. 2017 à 10h39 PST

La photo de Beyoncé le ventre rond, en soutien-gorge, culotte et le visage derrière un voile devant un décor floral a reçu 6,4 millions de «likes» en moins de huit heures, dépassant le record précédent de 6,3 millions de «likes», établi par Selena Gomez en juin dernier, quand elle avait partagé une image commanditée par Instagram la montrant en train de siroter une bouteille de Coca-Cola.

L'annonce de la grossesse de Beyoncé compte actuellement près de 11 millions de «likes».

«C’est magnifique de voir une personne qui n’utilise les médias sociaux que pour publier du contenu authentique et non commandité devenir la personne la plus estimée sur les réseaux sociaux par les annonceurs, commente Frank Spadafora, directeur général d'D'Marie. En fait, je crois que c'est sa publication de contenu exclusif, organisé et limité qui provoque une telle frénésie de son public. C'est en fait une excellente leçon pour tous ceux qui saturent leurs profils de contenu commandité, inintéressant et peu réfléchi, juste pour rester devant leur public et rester dans le coup. Aujourd’hui, mieux vaut rester minimaliste.»

Fait intéressant, Beyoncé, qui partage souvent des images de son travail et de sa vie familiale avec sa fille Blue Ivy et son mari Jay-Z, n'est pas l'utilisatrice la plus suivie d'Instagram.

Elle compte 98,7 millions de fans tandis que la chanteuse et actrice Selena Gomez, qui détient actuellement le titre, en compte 116 millions. L'une des publications de la jeune fille de 24 ans est évaluée à 775 000 dollars, selon les analystes de D'Marie Analytics.

Les résultats de la recherche ont été publiés quelques heures avant que Beyoncé ne fête son neuvième anniversaire de mariage au rappeur Jay Z hier en publiant une vidéo pour sa chanson Die With You, avec un nouveau clip composé de vidéos privées.