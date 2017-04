Bris d’aqueduc majeur à Sept-Îles

Une soixantaine de résidences de Sept-Îles ont été privées d'eau potable, après le bris de trois conduites du réseau d'aqueduc de la ville dans la nuit de mardi à mercredi.

Les équipes des travaux publics de la Ville de Sept-Îles ont été dépêchées pour colmater les fuites. Mais, comme la Ville dispose de ressources limitées en matière de machinerie, elle n’a pas pu exécuter les travaux les trois sites touchés simultanément.

C'est le secteur de Sainte-Famille qui a été le plus affecté.

Le premier bris est survenu vers 21 h sur la rue Napoléon. Tout de suite, des employés municipaux se sont rendus pour commencer des travaux, mais vers 4 h du matin, deux autres bris sont survenus dans le secteur de la rue Holliday.

C'est l'effet du gel et du dégel a fait fendre les conduites d'eau. À certains endroits, la pression a littéralement soulevé l'asphalte dans la rue.

«C’est des choses qui arrivent à ce temps-ci de l’année, dans la période de dégel. Ça peut être dû à deux choses : le mouvement de sol en lien avec le phénomène de dégel, ou, comme dans le cas qui nous occupe, un choc thermique. C’est-à-dire l’eau du lac qui est très froide et la terre qui entoure les conduites est à une température plus chaude. Cela crée donc un choc thermique, qui cause les bris. Cette nuit, malheureusement, on n’a pas été chanceux : on en a eu trois», a expliqué le directeur général de la Ville, Claude Bureau.

Les gens qui n'avaient pas accès à l'eau ont dû s'organiser. «Je vais aller en chercher quelque part. Je vais m’organiser des chaudières pour les toilettes, si ça dure», a dit un résident, qui a fait appel à sa sœur pour lui donner un coup de main.

La situation a également été ardue pour les entreprises et les commerces.

Outre les résidences privées d'eau, l'ensemble du centre-ville de Sept-Îles est visé par un avis d'ébullition en raison des bris. L'eau était brune mercredi matin dans de nombreuses maisons. Plusieurs photos circulant sur les réseaux sociaux en témoignaient.

La Ville prévoyait que les 60 résidences touchées devaient avoir accès à l’eau dans les 24 prochaines heures. Pour ce qui est de l'avis d'ébullition, il sera en vigueur pour au moins 48 heures.