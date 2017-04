Des chevreuils cognent à sa porte!

Un résident de Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick, a reçu une visite inusitée. Des chevreuils semblent littéralement cogner à sa porte!

Cette vidéo a été publiée par Pierre Collin, d’Edmundston. Les images ont été captées dimanche dernier chez son beau-père, à Saint-Quentin.





















«On était dans la maison, on jasait et on s’apprêtait à souper lorsqu’on a vu un ombrage dans la fenêtre de la porte. Les bêtes faisaient du bruit à l’extérieur devant l’entrée. On a décidé de leur ouvrir la porte!»

Selon Pierre Collin, son beau-père reçoit de temps en temps la visite de ces bêtes. Plusieurs ravages de chevreuils se trouvent dans ce secteur. Il est donc fréquent que les citoyens à cet endroit observent des cervidés à proximité de leur résidence. Certains les attirent également, par exemple avec du foin.

«L’un d’entre eux, le plus petit, est le moins sauvage. Il n’hésite pas à entrer dans la maison», raconte Pierre Collin. L’homme admet que ces animaux demeurent sauvages et qu’il faut demeurer prudent.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec conseillère d’ailleurs d’éviter de les nourrir.

«Afin de mieux les observer, ou tout simplement pour en prendre soin, plusieurs personnes s'adonnent au nourrissage hivernal des cerfs à des fins de loisir. Bien que motivées par de bonnes intentions, elles ignorent parfois que les conséquences de cette pratique peuvent être négatives pour ces animaux. Ce sont des animaux sauvages et nous vous invitons à laisser la nature s’occuper d’eux», explique le ministère.