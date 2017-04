Des secteurs de Sherbrooke croulent sous les déchets

Le scénario se répète d'année en année: certains secteurs de Sherbrooke croulent sous les déchets, principalement en bordure des plans d'eau.

Chaque printemps, la fonte de la neige réserve son lot de surprises, et pas que des bonnes. En bordure de la rivière St-François, en plein centre-ville de Sherbrooke, des déchets il y en a partout.

«Il y a des gobelets de café, des sacs de restauration rapide, des circulaires; bref, tout ce qui peut se transporter par le vent. Mais il y a aussi des pneus, du métal», a précisé Robert-Léo Gendron d'Action St-François.

Des commerçants ont pris les grands moyens en mettant davantage de poubelles et de bacs de récupération pour tenter de régler le problème, mais rien n'y fait.

Chaque année, Action St-François organise une quinzaine de corvées de nettoyage. Chaque fois, seulement une dizaine de bénévoles prennent part à la tâche.

Mais en 25 ans, ce sont 500 tonnes de déchets qui ont été ramassés le long des cours d'eau. «On ramasse 20 tonnes de déchets par année. On prend ce qui peut être recyclé et on les distribue», a ajouté François Lauzon.