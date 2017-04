En plein tournage de «La Bolduc»

Le tournage du film consacré à la vie et à la carrière de La Bolduc bat son plein jusqu’au 24 avril à Montréal et dans ses environs.

De son vrai nom Mary Travers, La Bolduc est une auteure-compositrice-interprète qui a marqué l’histoire et la culture du Québec des années 1930 et 1940.

Sébastien St-Jean / Agence QMI Visite du plateau de tournage du film La Bolduc

Sébastien St-Jean / Agence QMI Visite du plateau de tournage du film La Bolduc

Sébastien St-Jean / Agence QMI Visite du plateau de tournage du film La Bolduc

Sébastien St-Jean / Agence QMI Visite du plateau de tournage du film La Bolduc

Sébastien St-Jean / Agence QMI Visite du plateau de tournage du film La Bolduc

Sébastien St-Jean / Agence QMI Visite du plateau de tournage du film La Bolduc

Sébastien St-Jean / Agence QMI Visite du plateau de tournage du film La Bolduc

Sébastien St-Jean / Agence QMI Visite du plateau de tournage du film La Bolduc

Sébastien St-Jean / Agence QMI Visite du plateau de tournage du film La Bolduc

Sébastien St-Jean / Agence QMI Visite du plateau de tournage du film La Bolduc





















C’est Debbie Lynch-White qui interprète le rôle de la grande vedette du folklore québécois. «La Bolduc a donné une voix incroyable au peuple. Elle chantait des valeurs de l’époque, mais en faisant complètement le contraire», souligne l’actrice, qui a fait ses recherches personnelles et a suivi des cours de chant et de turlute (car c’est elle qui fait toutes les chansons, précise-t-elle) dans le but d’être à la hauteur des attentes.

Serge Postigo, Mylène Mackay, Bianca Gervais et Yan England font notamment partie de la distribution de ce long-métrage, qui raconte l’histoire méconnue de la vie de La Bolduc, mais aussi son rôle précurseur dans l’avancement de la cause des femmes.

«Quand on l’appelait La Bolduc, c’était très péjoratif pour elle. La Bolduc, c’était comme une façon de dire, tu es la femme de. Et il y avait comme un peu le statut de fille qui part en tournée, c’est mal vu. Donc, elle a vraiment été une pionnière avant son temps», témoigne l’actrice Bianca Gervais.

Le film fort attendu prendra l’affiche en 2018.

Notre chroniqueuse culturelle Marie-Andrée Poulin, qui a eu accès au plateau de tournage, a eu le plaisir de rencontrer les acteurs et d’assister au tournage d’une scène.

À voir dans la vidéo ci-dessus