Galeries d’Anjou: incendie à l'intérieur du magasin La Baie

Un incendie dans un présentoir à cosmétiques a causé d’importants dommages à l’intérieur du magasin La Baie des Galeries d’Anjou, mercredi avant-midi, à Montréal.

«Des réparations avaient eu lieu à cet endroit il y a quelques jours. Il y a de bonnes chances que l’incendie ait été causé par un problème électrique», a indiqué John Primiani, chef aux opérations au Service de sécurité incendie de Montréal.

En apercevant les flammes, des employés ont tenté d’éteindre le feu à l’aide d’extincteurs, mais en vain.

Les gicleurs installés au plafond et les pompiers ont fait le reste du travail.

Une épaisse fumée a ensuite enveloppé une portion du centre commercial, dont le magasin Simons et l’aire de restauration. Selon les autorités, il est possible que des vêtements et de la nourriture doivent être jetés en raison de leur possible contamination par la fumée.

Au total, une trentaine de pompiers ont été appelés sur les lieux de l’intervention. Personne n’a été blessé.