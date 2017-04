La Caisse de dépôt perd son chef des placements

Le chef des placements de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Roland Lescure, a annoncé mercredi qu’il quittait ses fonctions pour s’engager activement dans la campagne électorale française.

Premier vice-président et chef des placements de la CDPQ, M. Lescure dirigeait la stratégie de placements de la Caisse depuis 2009.

«À l'aube des élections françaises, j'ai pris la décision de m'engager davantage dans la vie publique et politique, parce que je souhaite jouer un rôle plus actif à un moment déterminant pour la France et l'Europe tout entière», a expliqué le haut dirigeant dans un communiqué.

Roland Lescure, qui a fait une partie de ses études en France et a occupé différents postes dans des sociétés françaises de gestion d’actifs pendant une dizaine d’années, a précisé avoir l’intention d’en révéler plus sur son avenir jeudi, date de son départ de la Caisse.

Michael Sabia, le président et chef de la direction de la CDPQ, a tenu à saluer positivement ce changement pour M. Lescure.

«Roland et moi avons discuté de son engagement à plusieurs reprises au cours des derniers mois et la décision qu’il annonce aujourd’hui de se consacrer à la vie publique concorde parfaitement avec ses valeurs et la personne qu’il est. Je tiens à saluer cet engagement qui l’honore», a-t-il souligné.

M. Sabia occupera les responsabilités du chef des placements, en attendant de trouver un successeur à M. Lescure. Un processus de recrutement a été lancé dans le monde entier pour pourvoir le poste désormais vacant.