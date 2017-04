La jeune femme aux canards veut être acquittée

Emma Czornobaj, la jeune femme qui avait stoppé sa voiture dans la voie de gauche de l’autoroute 30 à Candiac dans le but de venir en aide à des canards et provoqué la mort d’un motocycliste et de sa fille, n’avait pas d’intention criminelle en juin 2010, plaide son avocat. Sa cause est entendue en appel.

Son avocat Marc Labelle demande en ce moment à la cour que sa cliente puisse obtenir un nouveau procès ou qu’elle soit acquittée.

«En matière de négligence criminelle, il y a des critères. La juge avait dit au jury: Vous ne devez pas vous demander si Mme Emma Czornobaj avait une intention criminelle. La seule question que vous devez vous poser, c’est si son geste était dangereux. Est-ce qu’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances aurait considéré que c’était dangereux?» explique en substance le criminaliste.

90 jours de prison

En 2014, Emma Czornobaj, 25 ans, a été condamnée à une peine de prison de 90 jours à purger les weekends assortie d’une interdiction de conduire de dix ans. Elle était accusée de deux chefs de conduite dangereuse et de négligence criminelle causant la mort d'André Roy, 50 ans, et de sa fille de 16 ans, Jesse.

Le 27 juin 2010, le père et la fille étaient à moto sur l'autoroute 30 quand ils ont heurté la voiture de Czornobaj qui courrait après une famille de canards. M. Roy roulait entre 110 et 115 km/h et n’a pas pu éviter la collision.

«Ça peut arriver à tout le monde de prendre une mauvaise décision dans sa vie. Ce sont des questions importantes que nous posons à la cour», expose M. Labelle.

L’avocate plaide que sa cliente «n’avait pas d’état d’esprit blâmable. Elle voulait aider des canards. Je ne vous dis pas que c’est la décision la plus intelligente. Ce que je dis c’est que ce n’est pas un geste criminel», soutient-il.

Emma Czornobaj n’a toujours pas purgé sa peine de prison puisque sa cause a été portée en appel.