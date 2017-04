La mairesse de Bromont tire sa révérence après cinq mandats

Après 19 années de vie politique étalées sur cinq mandats, la mairesse de Bromont, Pauline Quinlan, a annoncé mercredi qu’elle ne se présentera pas aux élections municipales l’automne prochain.

C'est dans le confort de sa maison que Pauline Quinlan a choisi d'annoncer qu'elle tirait sa révérence. «On a pris ensemble la décision que je ne solliciterai pas de nouveau mandat à l'automne», a expliqué Pauline Quinlan.

À 71 ans, et en excellente santé, la mairesse a affirmé qu’elle souhaite profiter de la vie avec ses proches, dont ses 10 petits-enfants.

Élue pour la première fois à la tête de Bromont en 1998, Pauline Quinlan a vu la population de sa ville doubler pendant son passage à la mairie.

«Tout est là! On laisse une ville en bon ordre, on laisse un plan d'urbanisme qui vient tout juste de subir une refonte. Une situation financière très avantageuse. On lègue aussi, je dirais, une réputation», a énuméré Mme Quinlan.

Proche des citoyens, la mairesse a gagné leur confiance au fil du temps.

«Elle a accompli un très bon travail, à mon avis. Ce sera une retraite bien méritée», a soutenu une citoyenne.

«Elle a donné un bon service et peut-être que c'est son tour de se reposer», a renchéri une Bromontoise.

«Bromont a explosé! Depuis au moins 10 ans, ça a grossi en population et on voit les constructions neuves partout. La ville est en plein essor!» s’est réjoui un autre citoyen.

La mairesse considère avoir atteint presque tous ses objectifs. «Une de mes déceptions, c'est que j'aurais aimé voir les Jeux équestres mondiaux se réaliser à Bromont. Par contre, dans l'ensemble, je pense que je suis très sereine et fière», a raconté Mme Quinlan.

Pauline Quinlan demeure en poste jusqu'aux élections de novembre 2017.