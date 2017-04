Le ministre Proulx aimerait voir les joueurs de la LNH aux Olympiques

En tant qu’amateur et non comme ministre des Sports du Québec, Sébastien Proulx trouve «triste» le fait que les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) ne puissent participer aux Jeux olympiques d’hiver de 2018, qui auront lieu à Pyeongchang, en Corée du Sud.

«Pourquoi ne pas voir les meilleurs joueurs s’exprimer sous leurs drapeaux?», a questionné M. Proulx, lors d’une mêlée de presse, mercredi.

«J’ai un garçon de 11 ans qui est passionné de hockey. Ç’a été sa première réaction et ç’a été la mienne aussi», a-t-il reconnu.

Il a toutefois refusé de s’impliquer formellement dans le débat.

«En même temps, je n’entrerai pas dans les détails du pour, du contre et du pourquoi. Ça ne me concerne pas. Mais si vous me demandez comme amateur de sport s’il est souhaitable de voir les meilleurs représenter leur pays, la réponse est oui», a-t-il ajouté.

Il reconnaît d’ailleurs que de voir les athlètes professionnels pratiquer un sport peut avoir une incidence positive sur le temps que passent les jeunes à faire de l’activité physique.

«Les Jeux olympiques, c’est un moment où tout le monde s’y retrouve, tout le monde parle de ça», a-t-il également expliqué.

La LNH a annoncé lundi qu’elle ne fera pas de pause olympique dans son calendrier pour permettre aux joueurs de participer aux Jeux, une décision d’ailleurs critiquée par plusieurs joueurs-vedettes du circuit Bettman.