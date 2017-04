Le Qatar réduit de 40% le budget de la Coupe du monde

Les temps sont durs pour les organisateurs de grands événements sportifs mondiaux.

Le Qatar vient de diminuer d’au moins 40% son budget prévu pour accueillir la Coupe du monde de soccer en 2022.

C’est ce qu’a affirmé à CNN Money Hassan Al Thawadi, le secrétaire général du comité organisateur.

M. Thawadi s’attend maintenant à ce que la construction des infrastructures, principalement des stades et des sites d’entraînement, coûte entre 8 et 10 milliards $US.

Le Qatar avait prévu au départ construire 12 stades, mais a réduit ce nombre à 8, le minimum exigé par la FIFA pour la tenue du Mondial.

Le Qatar, comme ses voisins, est affecté par la baisse des prix du pétrole. Le pays prévoit même l’introduction d’une taxe de vente de 5% en 2018 pour renflouer ses coffres.

Mais Hassan Al Thawadi affirme que la réduction du budget de la Coupe du monde n’est pas reliée à la baisse des prix du pétrole.

La Russie va accueillir le tournoi de soccer en 2018.