Le tiers des Québécois pratique le bénévolat

Près du tiers des Québécois âgés d’au moins 15 ans, soit 32 %, pratiquent le bénévolat pour un organisme sans but lucratif.

C’est le constat rendu public par l’Institut de la statistique du Québec.

Le portrait du bénévolat est fait à partir de données statistiques qui datent de l’année 2013 et d’une enquête canadienne menée en 2010.

Au total, ce sont 268 millions d’heures qui ont été consacrées à des activités bénévoles en 2013 au Québec. Depuis 2004, le nombre de bénévoles dans la province et leurs heures travaillées sont restés stables.

On apprend aussi que les aînés de 65 ans et plus pratiquent moins le bénévolat, mais ceux qui le font y consacrent plus de temps.

Quant aux organismes qui profitent le plus du bénévolat, ils sont présents dans les secteurs de la culture et des loisirs, des services sociaux ou de l’éducation.