Les 7 Doigts plongent dans Montréal, ville ouverte

Cabarets enfumés, tables de jeux, «bootleggers», musique de Duke Ellington et effeuilleuses: les 7 Doigts nous entraîneront sur la «Main» des années 1940, à «Montréal, ville ouverte», dans «Vice et vertu», qui prendra l’affiche de la Société des arts technologiques (SAT), du 10 au 16 juillet prochain.

Qui de mieux que la reine du striptease Lili St-Cyr – ou plutôt son double, l’originale s’étant éteinte en 1999 -, pour mousser mercredi la nouvelle création immersive et pièce-maitresse de la huitième édition de Montréal complètement cirque, dont la programmation sera connue le 2 main prochain.

À l’évidence, l’offre circassienne s’inscrit également au menu du 375e de la ville de Montréal, puisque «l’apogée et le déclin du Red Light» seront autant mis de l’avant que «l’éclosion artistique et l’émergence d’une identité multiculturelle», a-t-on précisé en conférence de presse. «Dans les années 1940, Montréal avait déjà la réputation de ville ouverte. Montréal où tous les vices, tous les plaisirs étaient possibles dans la suite de la prohibition aux États-Unis.»

Pour adultes seulement

Et pour replonger dans le temps, la proposition s’adressera à un public adulte exclusivement. Aussi invité à enfiler des costumes d’époque, à la manière de figurants.

Le spectacle, d’environ trois heures, prendra la forme d’un parcours historique à travers la SAT et permettra la rencontre de personnages marquants tels que Texas Guinan du cabaret Frolics et le roi du jeu «Harry Davis», mais aussi de Pacifique (Pax) Plante, à la tête de la brigade de la moralité pour contrer le «vice commercialisé» - maintenant désigné crime organisé -, et la corruption dans la police et à l’hôtel de ville. Ce dernier sera rapidement épaulé par un jeune avocat, nul autre que l’incontournable Jean Drapeau. Ensemble, ils mèneront l’enquête Caron, qui redressera les mœurs de la métropole tout en ouvrant les portes de la Mairie au successeur de Camilien Houde.

Une trentaine d’artistes évolueront sur scène, de même qu’une vingtaine d’acrobates, six acteurs et quatre musiciens. Le rez-de-chaussée de l’édifice redonnera vie au Red Light avec ses bordels et ses maisons de jeux, où l’on pourra notamment assister au fameux numéro de striptease de Lili St-Cyr dans sa baignoire au détour d’une prestation avec trois contorsionnistes. Puis on entrera dans une assemblée citoyenne, avec un jeu de société en vue d’établir des liens entre hier et aujourd’hui. Le dôme de la Satosphère servira d’écran à des images tournées en 360o à l’oratoire St-Joseph en 1940, à l’inauguration du pont Jacques-Cartier avant qu’il ne soit illuminé par Moment Factory, puis à un levé du jour sur le Mont-Royal.