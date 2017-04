Les chutes de neige fracassent des pare-brise sur le pont de Québec

Les pare-brise de certains véhicules ont été fracassés, mercredi matin, en raison de masses de neige collante se détachant de la structure du pont de Québec, forçant même sa fermeture lors du passage de trains.

«Au passage du train, on ferme le pont quelques minutes pendant que le pont vibre afin que la neige ne tombe pas sur les véhicules», a confirmé le porte-parole du ministère des Transports, Guillaume Paradis.

«On ferme aussi la voie du centre pour faire ralentir la circulation, alors les dommages et les risques sont réduits au moment de heurter cette gibelotte hallucinante», a-t-il ajouté.

Masse de neige

Pratiquement une semaine après avoir procédé à des opérations de déglaçage sur le pont Pierre-Laporte, alors que des morceaux de glace se détachaient de la structure, le MTQ subit à nouveau les caprices de dame nature, mais affirme ne pas affronter la même problématique. «Ce n’est pas parce qu’on a mal fait notre job», a assuré M. Paradis.

«C’est que depuis hier (mardi), il tombe une espèce de neige très très très collante et lourde qui colle sur à peu près tout, même le pont. La neige tend à se transformer en pluie et ça vient alourdir ce qu’il y a en place, puis la température se réchauffe, ça fait en sorte que ça décolle et ça tombe», a expliqué le porte-parole, alors que le pont a été partiellement fermé mardi en fin de journée.

Si les autorités se croisent les doigts pour que ces masses de neige se retrouvent dans le fleuve, il en est tout autrement alors qu’elles atterrissent sur la chaussée ou encore sur le pare-brise des voitures.

«Il y a eu des dommages aux pare-brise de véhicules, on le constate et on suit la situation de très près parce qu’on veut assurer la sécurité des gens et leurs déplacements», a affirmé M. Paradis, en ajoutant que les automobilistes dont le véhicule a subi des dommages peuvent contacter le ministère.

Pas d’opération de déglaçage

Aucune opération particulière n’est prévue sur le pont de Québec pour le moment, alors que des camions du MTQ sont présents «en grand nombre» à proximité de la structure afin de surveiller la situation et d’intervenir au besoin.

«Aller déneiger la structure du pont de Québec, c’est encore plus complexe et important que sur le pont Laporte. La semaine passée, on déneigeait les deux câbles de chaque côté, mais quand on regarde la structure du pont de Québec, la superficie où la neige colle est immense», a expliqué M. Paradis qui se «croise les doigts» pour que les conditions météorologiques s’améliorent.

Par ailleurs, un événement similaire s’était produit à l’hiver 2013, alors que le MTQ avait dû fermer le pont et procéder à une opération de déglaçage.

«On avait dû travailler sur la structure du pont Laporte en 2012, en 2013 sur le pont de Québec et cette année, on a fait les deux à une semaine d’intervalle», a conclu M. Paradis.