Les microbrasseurs réclament une modification à la réglementation

Les microbrasseries veulent que la réglementation entourant la fabrication de la bière au Québec soit modifiée.

À l'Association des microbrasseries du Québec, on estime que les lois actuelles sont un frein à son développement. Ça touche particulièrement la Régie des alcools des courses et des jeux.

Apparemment, il y aurait une certaine confusion dans les réponses qui sont données par l'organisme aux microbrasseries. Le problème viendrait du fait, selon l'association, que les pratiques de l'industrie sont tellement nouvelles qu'aucune loi ne les encadre. Et si aucune loi ne les encadre, c'est considéré illégal.

Québec a cependant amorcé des démarches pour modifier la règlementation actuelle: «Un exemple très concret: c'est interdit de donner de la bière à des organisations. Souvent les microbrasseries sont bien enracinées et pour des événements se font interpeller par leur milieu. Mais il n'est pas possible pour les microbrasseries de donner leurs produits. Faut faire un passe-passe administratif pour être capable légalement de le faire», illustre la directrice générale de l'Association Marie-Ève Myrand.

L'autre aspect sur lequel l'industrie veut se concentrer c'est sur la qualité des produits faits au Québec. On remarque qu'il existe un écart entre la qualité des bières.

On est en train de travailler sur un processus de certification qui vise à déterminer un certain standard de qualité, non seulement pour la fabrication comme telle, mais sur les mesures d'hygiène qui entourent la fabrication de la bière. «Le but n'est pas de taper sur les doigts des microbrasseries ,mais vraiment de les soutenir dans toutes les étapes de production», ajoute Mme Myrand.

L'autre défi pour les microbrasseries ce sera d'exporter leurs produits. On vise les marchés européens et américains. On processus qui s'annonce difficile en raison des obligations règlementaires. Mais les entreprises de la province ont un atout: elles ont déjà une excellente réputation.

Les bières de microbrasseries occupent 10% du marché de la bière au Québec. Seulement au Saguenay-Lac St-Jean, ce sont 12 permis de brasseurs qui ont été délivrés.