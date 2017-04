Les tendances des fictions télé mondiales

Des adaptations à foison, des atmosphères étranges et sombres, des personnages transgenres et des séries turques... Voici quelques tendances de la fiction télé mondiale pour 2017 présentées au Marché international des émissions de télévision (MipTV) par le cabinet The Wit.

Très répandues au cinéma, les adaptations de romans en séries télévisées se multiplient. Dernière annonce en date: le best-seller d'Elena Ferrante «L'Amie prodigieuse» deviendra une série de huit épisodes sous la houlette de la chaîne américaine HBO et de la RAI italienne.

Pour The Wit, c'est une tendance qui cartonne côté audiences.

«La servante écarlate», roman d'anticipation de Margaret Atwood, a été adaptée en série (10 épisodes) et sortira en avril sur la plateforme de streaming américaine Hulu. Cette dystopie imagine un monde où les femmes appartiennent à l'Etat et n'ont d'autres fonctions que de porter des enfants, l'une d'elles va se battre pour sa liberté.

L'adaptation du polar québécois «Je me souviens» de Martin Michaud est devenue la série «Victor Lessard» (10 épisodes), diffusée sur la plateforme canadienne Club illico. Un duo mène l'enquête pour trouver un meurtrier dont les victimes entendent avant de mourir la voix de Lee Harvey Oswald, l'assassin de Kennedy.

Le polar nordique est toujours à l'honneur avec la série suédoise «Rebecka Martinsson» (4 épisodes) tirée d'un roman d'Asa Larsson.

«The bastards of Pizzofalconne», série italienne basée sur les romans de Maurizio de Giovanni a attiré plus d'un quart de l'audience en moyenne (26%) sur la RAI. La série suit à Naples un duo de policiers atypiques.

La série policière française «Glacé» (adaptée du roman de Bernard Minier) a permis à M6 de réaliser des scores honorables, note The Wit.

En Chine, la série la plus populaire du moment «Eternal Love», affiche le score impressionnant de 37 milliards de vues. Cette romance fantastique est tirée d'un roman dont l'auteur est soupçonné de plagiat.

Des atmosphères étranges, des forêts inquiétantes ou des enquêteurs qui reviennent d'entre les morts, une autre tendance de la fiction mondiale.

La série française «La Forêt», bientôt diffusée sur France 3 (6 épisodes), suit une prof dont la mère a disparu en forêt quand elle était enfant et qui, 20 ans plus tard, voit ses élèves disparaître dans cette même forêt.

«Zone Blanche», que France 2 diffuse le 10 avril, (8 épisodes) se passe dans une petite ville entourée de forêts entre la France et la Belgique. Le taux de criminalité y est bien plus élevé qu'ailleurs et les appels téléphoniques n'y passent pas faute de réseau.

Dans «Transferts», série d'anticipation française sur Arte en septembre (6 épisodes), l'esprit d'un homme est transféré dans le corps d'un autre, une nouvelle technologie combattue par une brigade.

Dans l'italienne «Porta Rossa» (12 épisodes), le fantôme d'un policier assassiné va tenter de sauver la vie de sa femme en contactant une jeune médium.

Alors qu'en France, TF1 a mis en scène la première héroïne transsexuelle dans «Louise», aux Pays-Bas, la série «Queer Amsterdan» suit la vie de trois jeunes représentatifs de la diversité de la communauté queer.

Depuis quelques années, les séries américaines laissent la place aux programmes venant d'autres régions du monde. La Turquie tire particulièrement bien son épingle de ce jeu : c'est l'un des pays dont les séries sont les plus présentes dans les tops mondiaux, note EurodataTV.

«La Turquie évolue à un rythme très rapide. Elle produit des saisons plus courtes (10 épisodes contre 40 auparavant)», plus facilement exportables, estime Virginia Mouseler de The Wit.

La série «Possessed» (10 épisodes) explore le genre de l'horreur avec des enfants maléfiques qui deviennent des portails entre deux mondes.

«Beaucoup de séries commencent par un attentat terroriste et suivent un personnage qui avait une vie tranquille et va décider de défendre son pays», analyse Virginia Mouseler, citant «Nameless Squad» et «The Oath».