L'interdiction des ordinateurs en vol pourrait être étendue

Les États-Unis pourraient étendre à d'autres aéroports l'interdiction des ordinateurs dans la cabine des avions, a déclaré mercredi le secrétaire américain à la Sécurité intérieure John Kelly.

La menace de faire exploser une bombe cachée dans un ordinateur «est réelle, (et) je pense qu'elle devient de plus en plus réelle», a déclaré le ministre, lors d'une audition au Sénat.

«Nous pourrions prendre des mesures dans un avenir pas trop lointain pour étendre le nombre d'aéroports», a-t-il ajouté.

Washington a interdit d'emporter ordinateurs portables et tablettes en cabine sur les avions assurant les vols de neuf compagnies aériennes en provenance de dix aéroports internationaux, invoquant un risque d'attentats.

Les huit pays dont les compagnies et les aéroports sont concernés sont tous alliés ou partenaires des États-Unis: Turquie, Jordanie, Égypte, Arabie saoudite, Koweït, Qatar, Émirats arabes unis et Maroc.

Le Royaume-Uni avait pris des mesures similaires s'appliquant aux avions à destination ou en provenance de Turquie, du Liban, de la Jordanie, d'Égypte, de Tunisie et d'Arabie saoudite.

Des responsables antiterroristes ont prévenu que des groupes jihadistes étaient en train de développer des bombes pouvant être placées dans l'espace prévu pour les piles d'appareils électroniques.

«Nous apprenons tous les jours que des dizaines de cellules parlent d'attaquer l'aviation. On doit juste les surveiller pour voir s'ils vont passer de la discussion à l'action. C'est une menace réelle qui est là tout le temps», a ajouté M. Kelly.

«Si nous ne pouvons pas déjouer la menace, nous pouvons nous attendre à des ajustements supplémentaires dans un avenir très proche», a-t-il encore dit.