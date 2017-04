Melanie Griffith veut redevenir une beauté naturelle

Melanie Griffith a commencé la chirurgie esthétique il y a 20 ans et est passée ensuite aux injections. L’actrice de 59 ans admet aujourd'hui qu’elle n’est pas contente des résultats et regrette avoir abusé de la chirurgie.

«Il y a sept ans, j’ai commencé à faire des injections, et maintenant depuis deux, trois ans, je les fais dissoudre, ça prend du temps, raconte Melanie Griffith à Porter. Je ne m'en rendais pas compte, jusqu’à ce que les gens commencent à dire ''Oh mon dieu qu’est-ce qu’elle a fait?'' J’étais tellement blessée que je suis allée voir un docteur différent et il a commencé à dissoudre toute cette m*rde que cette autre femme a mise. J’en avais fait sur mes lèvres aussi. Quelle horreur. Mais heureusement j’ai l’air plus normale maintenant.»

Les injections de Melanie Griffith au niveau des lèvres sont un sujet dont raffolent les médias depuis plusieurs années. Ce qu’on sait moins, c’est que la vedette a eu une réaction allergique.

«Quelqu’un a mis ce truc dedans, et je pense que j’ai fait une réaction allergique», dit-elle.

Dans cette interview, Melanie Griffith se confie aussi sur ses dépendances passées, confiant qu’elle a « fait des choses (qu’elle) n’aurait pas dû faire » mais qu’elle a toujours été une bonne mère.

«J’étais une mère efficace. Je n’étais pas du genre à être complètement saoule et allongée sur le sol... J’étais là pour mes enfants. Ils ont eu une vie de gitan privilégiée en quelque sorte», raconte l’actrice.

Elle est d’ailleurs pleine de compliments pour Don Johnson, son ex-mari, qui l’a soutenue pendant les périodes les plus difficiles de sa vie.

«Don m’attendait quand je suis sortie de désintox. On s’est remis ensemble, c’était le truc le plus naturel, parfait, aimant», dit Melanie Griffith tout en soulignant que leur célébrité leur a coûté.