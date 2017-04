«Pourquoi Hydro-Québec n'envoie-t-il pas un chèque aux Québécois?»

L’histoire des trop-perçus récoltés par Hydro-Québec ces dernières années a rebondi à l’Assemblée nationale, mercredi.

Pendant huit ans, les consommateurs québécois ont payé 1,4 milliard de dollars de trop pour leur électricité. Cela a fait réagir les chroniqueurs de l’émission «La Joute».

«Si vous voulez savoir pourquoi les contribuables, les citoyens deviennent en colère, c’est [à cause de] ce genre de peccadille, soutient Luc Lavoie, sur les ondes de LCN. Même si ce n’est pas un si gros montant d’argent que cela, mais qu’est-ce que c’est que cette histoire? [Le gouvernement du Québec] me taxe sans me le dire? C’est soit une taxe cachée, parce qu’ils ont décidé de la transformer en taxe, ou alors ils le savaient tout le long et ils ont laissé aller, ils étaient morts de rire.»

En divisant le 1,4 milliard par le nombre total d’abonnés d’Hydro, en incluant les commerces et les industries, ça représente 350$ par client. En se limitant au secteur résidentiel, le montant par individu revient à 150$.

«C’est vrai que 150$ sur huit ans, ce n’est pas la fin du monde, mais il y a pas mal de gens qui nous écoutent qu’ils les prendraient ces 150$ aujourd’hui, dit Bernard Drainville. Et ils sont furieux.»

Les salaires de Bombardier?

Dans les conversations autour de lui, l’ancien député péquiste a entendu la réflexion suivante: «Ils nous ont surfacturé 1,4 milliard de trop, puis ont donné 1,3 milliard à Bombardier. On a payé trop pour notre Hydro et pendant ce temps-là, ils donnent de l’argent à Bombardier et ses hauts dirigeants se payent de gros salaires. C’est comme ça que les gens pensent et je ne les blâme pas trop.»

Selon Luc Lavoie, il ne faudrait pas se surprendre que des avocats soient déjà en train de préparer une action collective à l’encontre d’Hydro-Québec.

Malgré l’atteinte du déficit zéro par le gouvernement Couillard, il y a près de deux ans, la société d’État a continué de puiser des trop-perçus dans les poches des Québécois. Pourquoi? La question a été posée par la députée solidaire Manon Massé, aujourd’hui en Chambre.

C’est absolument la question que l’on doit se poser, relève Bernard Drainville, qui rappelle qu’en 2015, la députée Sylvie Roy, décédée depuis, interrogeait justement le ministre de l’Énergie Pierre Arcand à ce sujet, et lui demandait à quel moment le public allait être remboursé.

«Le ministre lui avait répondu: "c’est temporaire, dès qu’on aura l’équilibre, on va rembourser les consommateurs. On sait maintenant que depuis deux ans, on est en équilibre. Or pourquoi, pendant ces deux ans-là, les consommateurs ne sont-ils pas remboursés? Pourquoi, au moins pour les deux dernières années, le gouvernement et Hydro-Québec n’envoient-ils pas un petit chèque aux gens qui nous écoutent?»

Réponse officielle du gouvernement Couillard: «Ce qui va se passer, c’est qu’il va y avoir une incidence sur les tarifs futurs», a expliqué ce matin le même ministre Arcand. Et tout le monde pourra en profiter, assure-t-il.

«Comme disent les Québécois, trouvez-vous que j’ai une poignée dans le dos, est-ce que j’ai l’air d’une valise?» rigole Luc Lavoie, sceptique.