Premier revers pour les Hells Angels

Les Hells Angels ont perdu un premier round dans leur combat judiciaire pour éviter la confiscation de leur bunker de Lennoxville par l’État, mercredi.

La juge Carol Cohen, de la Cour supérieure, a rejeté la totalité des requêtes que les avocates des motards sherbrookois lui avaient présentées dans l'espoir d’exclure des éléments de preuve dans cette affaire.

Principalement, il s’agit d’aveux faits par 24 membres ou aspirants des Hells de Sherbrooke au moment où ceux-ci ont plaidé coupables à une accusation de complot de meurtre lors des procédures judiciaires de l’opération SharQc.

Au moment d’enregistrer leur plaidoyer de culpabilité et de recevoir leur peine, ces motards ont tous admis qu’ils avaient effectué de la surveillance armée – de la «watch», dans leur jargon – à leur forteresse de la rue Wellington Sud pendant qu’ils livraient une guerre meurtrière à leurs rivaux des Rock Machine, durant les années 90.

La juge Cohen a statué que les procureures du Directeur des poursuites criminelles et pénales, Mes Brigitte Bishop et Josée Veilleux, pourront utiliser ces aveux afin de démontrer que le repaire des Hells constitue un «bien infractionnel» au sens de la loi et d’en réclamer la confiscation définitive.

«Le Tribunal ne voit pas comment la défense peut plaider l’exclusion de ces admissions», a déclaré la juge, en rappelant que les motards ont non seulement livré ces aveux par écrit, mais qu’ils les ont répétés de vive voix avant que le juge James Brunton leur inflige leur peine, au cours de l’année 2012.

Ils devraient témoigner

La défense arguait notamment que tous ces motards ont bénéficié d’un arrêt des procédures quant à l’accusation de gangstérisme qui avait été portée contre eux dans SharQc et que la preuve au soutien de cette accusation ne pouvait plus alimenter le litige entourant le bunker.

Comme «Le Journal de Montréal» le rapportait dans son édition de mardi, la défense a déjà annoncé qu’elle pourrait faire entendre une vingtaine de témoins pour étayer ses positions, tous des Hells ou des sympathisants du club.

Parmi eux, on pourrait retrouver trois membres fondateurs de la section sherbrookoise des Hells qui sont maintenant les actionnaires de la compagnie à numéro propriétaire du repaire, soit Guy «Junior» Auclair, Georges «Boboy» Beaulieu et Richard «Dick» Rousseau.

Ces premiers témoins étaient attendus au palais de justice de Montréal dès mercredi après-midi. L’audition de cette cause se poursuivra jeudi.

La Ville de Sherbrooke est également mise en cause dans ce dossier puisqu’elle tente de récupérer un compte de taxes foncières en souffrance de 45 631 $ pour le bunker de Lennoxville, qui s’accumulent depuis 2009.

Les repaires des quatre autres sections québécoises des Hells ont été confisqués dans la foulée de l’opération SharQc, dont celui du tout premier chapitre que la bande a établi au Canada, à Sorel, ainsi que celui de Trois-Rivières qui a été démoli en 2015.