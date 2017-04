Théâtre Denise-Pelletier: les dramaturges québécoises à l’honneur

Parmi les 14 pièces de la 54e saison du Théâtre Denise-Pelletier dévoilée mercredi, quatre seront l’œuvre de dramaturges québécoises, dont Sophie Cadieux, Fanny Britt, Sarah Berthiaume et Marie-Hélène Larose-Truchon.

À commencer par la création «La femme la plus dangereuse du Québec», présentée dès le 10 octobre. Aux côtés de Dany Boudreault, la comédienne Sophie Cadieux rendra hommage à la poète engagée Josée Yvon - la fée mal tournée -, décédée en 1994 des suites du sida.

«Antioche» de Sarah Berthiaume («Yukonstyle») lui emboîtera le pas dans une fable mythologique se déroulant dans la ville turque et qui braquera les projecteurs sur la radicalisation et l’immigration à travers trois femmes (Sharon Ibgui, Sarah Laurendeau et Mounia Zahzam).

Héroïnes d’hier à aujourd’hui

«Hurlevents» de la plume de Fanny Britt («Les maisons», «Bienveillance») s’emparera des planches à partir du 31 janvier. Plutôt qu’une simple transposition scénique des «Hauts de Hurlevent» d’Emily Brontë, l’écrivaine a imaginé un récit urbain faisant coexister des héroïnes (Kim Despatis, Florence Longpré, Emmanuelle Lussier-Martinez et Catherine Trudeau) de l’ère victorienne et du nouveau millénaire.

Marie-Hélène Larose-Truchon remonte quant à elle ses racines dans «Minuit», une pièce inspirée de sa grand-mère nonagénaire qui prendra l’affiche le 6 février. Le monde aseptisé de la dramaturge qui a reçu une mention spéciale du jury pour le Prix Gratien-Gélinas en 2013 prendra corps grâce à la mise en scène de Lilie Bergeron.

Par ailleurs, «Les bâtisseurs d’empire ou le Shmürz» de Boris Vian lancera la saison le 27 septembre avec Olivier Aubin, Josée Deschênes, Marie-Pier Labrecque, Gabriel Sabourin, Sasha Samar et Marie-Ève Trudel dans une mise en scène de Michel-Maxime Legault. L’adaptation que le comédien Marc Beaupré a faite de «L’Iliade» d’Homère est un autre haut fait de la programmation à surveiller.