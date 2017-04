Un béluga trouvé mort aux Îles-de-la-Madeleine

Un béluga a été trouvé mort sur la plage de Fatima aux Îles-de-la-Madeleine samedi dernier.

C'est un résident qui a communiqué avec Urgences mammifères marins pour signaler la carcasse.

Il s’agit d’un phénomène plutôt rare dans ce secteur, les bélugas se rendant rarement aussi loin dans le golfe du Saint-Laurent.

Des spécialistes ont donc été dépêchés sur les lieux pour prendre des échantillons de l'animal, qui serviront à identifier la cause de sa mort.

Il s'agit du deuxième béluga retrouvé mort échoué depuis le début de l'année 2017.

Si certains citoyens souhaitaient repartir avec un souvenir de la bête, le coordonnateur du réseau québécois d’Urgences mammifères marins, Robert Michaud, rappelle que c'est interdit. «Dans le cas des espèces en péril qui sont sur la liste - ce qu’on appelle l’annexe 1 - ces animaux-là sont protégés de toute forme de dérangement. On ne peut pas les chasser, on ne peut pas les déranger. Et même leurs carcasses sont protégées ! C’est un peu comme le fameux ivoire des éléphants, dont on interdit le commerce. Dans le cas des bélugas, c’est d’autant plus important que les scientifiques travaillent très très fort pour avoir accès à ces carcasses-là. C’est une source d’informations précieuse.»

Environ 15 carcasses de bélugas sont récupérées au Québec chaque année.