Un enfant de 4 ans échappe à la surveillance des éducatrices

Voyez ci-bas le parcours du petit Idris de la garderie au parc

Idris adore le parc Gabriel-Lalemant à Ahuntsic près de son service de garde. Le petit futé de 4 ans a décidé de sortir de la Garderie les amis de cornemuse tout seul, le 31 mars dernier, échappant à la surveillance de ses éducatrices, se retrouvant sans manteau dans la rue pendant une vingtaine de minutes avant d’être repéré par une passante.

«Il s’est levé après la sieste à l’insu des employées, je ne sais pas comment il a fait. Il a ouvert trois portes, puis une clôture. Il a traversé une ruelle, puis un feu rouge. Il a parcouru 400 m pour aller au parc qu’il aime bien. Heureusement, une passante est venue», a fait savoir Camélia Domrane, la maman du petit garçon en entrevue à TVA Nouvelles.

Elle a profité des ondes pour remercier la femme. «Je dis: "Madame, merci d’avoir sauvé mon fils." J’ai vraiment failli le perdre», dit Mme Domrane émue.

La passante a contacté la police. Par déduction explique la mère d’Idris, le policier a tout de suite pensé que son fils devait fréquenter la garderie près du parc, car le petit n’a pas été en mesure de le lui dire.

«Il a un retard de langage. C’est à peine s’il dit papa, maman, je veux de l’eau. L’agent est entré à l’intérieur de la garderie et ils ont eu une discussion», poursuit la maman.

Faute grave

Cette dernière déplore que le personnel de la Garderie les amis de cornemuse ne l’a pas informée de la situation. «La direction ne m’a jamais appelée, c’est ce qui me ronge. Il a peut-être été dehors de 15h05 à 15h30. Personne ne s’en est aperçu. On m’a dit qu’ils avaient respecté les ratios, c’est une éducatrice pour huit enfants. On m’a dit que les portes sont sécurisées», laisse tomber la mère. Il semblerait que l’enfant ait appris à déjouer le système de sécurité, à déverrouiller les portes de l’établissement.

Camélia Domrane fait partie du comité de la garderie. «J’ai une bonne relation avec cette garderie. Ils font du bon travail, il y a un personnel très sérieux et qualifié, je le dis haut et fort. Mais il y a eu une faute grave qu’il ne faut pas banaliser. Ça pourrait toucher d’autres enfants.»

La mère d’Idris a donc formulé en bonne et due forme une plainte au ministère de la Famille. Elle y écrit que son enfant aurait «pu se perdre, se faire enlever, se faire agresser, se faire percuter par un véhicule, etc.»

Elle y formule aussi qu’il y a eu «négligence envers des enfants dans un milieu qui est supposé être surveillé et dédié à la garde des enfants, un manque de vigilance et le fait de banaliser, un manque de professionnalisme et de compétence ainsi qu’une incapacité d'accomplir leur devoir et tâche principale, à savoir garder les enfants en sécurité».

Camélia Domrane a décidé de retirer son fils de la Garderie les amis de cornemuse.