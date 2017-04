Une adolescente de 16 ans est portée disparue à Montréal

La police demande l’aide de la population afin de retrouver une adolescente de 16 ans portée disparue depuis samedi à Montréal.

Emily Cieslik a été vue pour la dernière fois le 1er avril vers 9 h 30 dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

Elle n’est jamais rentrée chez elle et ses proches s’inquiètent pour sa santé et sa sécurité.

La jeune femme en est à sa deuxième fugue en moins d’un an. Elle avait également été portée disparue à la fin du mois de juillet et avait été retrouvée saine et sauve à la mi-août.

Emily Cieslik mesure 1,65 mètre (5 pi 5 po) et pèse 63,5 kg (140 lb). Elle a les cheveux blonds longs et les yeux bleus.

Au moment de sa disparition, elle portait un manteau vert foncé et des chaussures rouges de marque Adidas.

Selon les autorités, l’adolescente pourrait se trouver dans le secteur de LaSalle. Elle pourrait également avoir de mauvaises fréquentations.

Toute personne détenant de l’information en lien avec cette disparition est invitée à faire le 911 ou à contacter Info-Crime, au 514 393-1133.