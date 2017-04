Une jeune femme de 18 ans portée disparue à Québec

À la demande de la famille, le Service de police de la Ville de Québec sollicite l'aide de la population afin de localiser Inès Sabar, 18 ans, de Québec.

La jeune femme aurait été aperçue pour la dernière fois le mercredi en après-midi, près du palais de justice de Québec.

Elle pourrait fréquenter le centre-ville de Québec. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité si elle ne reçoit pas l’aide appropriée à son état.

Inès Sabar mesure 1,57 m (5' 2") et pèse 51 kg (112 livres). Elle a les cheveux et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon vert et une chemise verte, une camisole, un manteau et des bottes noires.

Si vous apercevez cette personne, composez le 9-1-1 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR (2447).