Céline Dion aura un nouveau gérant

Leur association professionnelle aura duré près de trois ans: Céline Dion et Aldo Giampaolo mettent fin à leur relation d’affaires.

L’information a été confirmée à TVA Nouvelles par différentes sources proches de la célèbre chanteuse.

«J’annonce par la présente la démission d’Aldo Giampaolo de son poste aux Productions CDA (Las Vegas). Aldo a fait partie de mon équipe de management depuis quelques années et il se retire maintenant pour des raisons personnelles et familiales, a écrit Céline dans un communiqué émis à 16h30. J’apprécie sincèrement ce qu’il a fait pour ma carrière et je respecte sa décision. Je lui souhaite tout le meilleur pour ses projets futurs. »

L’annonce de cette rupture professionnelle est aussi étonnante qu’inattendue pour l’entourage de la chanteuse.

Aldo Giampaolo avait été nommé à la tête de la compagnie Les Productions Feeling en juin 2014 par René Angélil lui-même, alors affaibli par la maladie qui a eu raison de lui 19 mois plus tard.

À l’époque, le regretté mari et gérant de la chanteuse avait expliqué que leur association n’était rien d’autre que «la suite logique d'une grande complicité, d'amitié et de respect mutuel».

En août 2014, Aldo Giampaolo s’était installé à Las Vegas avec sa petite famille. Peu de temps après son arrivée auprès de la diva, M. Giampaolo avait annoncé la fin des contrats de plusieurs musiciens oeuvrant auprès de Céline depuis plusieurs années, à commencer par le chef d’orchestre Claude «Mégo» Lemay, remplacé, depuis, par Scott Price.

Aldo Giampaolo a œuvré depuis plus d’un quart de siècle dans l’industrie du spectacle. Il a notamment été président du Groupe Spectacle Gillett – aujourd’hui evenko, avant de se joindre au Cirque du Soleil en 2005. En 2013, il a été nommé président et chef de la direction du Groupe sport et divertissement chez Québecor Média, avant d’accepter de nouvelles responsabilités auprès de Céline Dion.