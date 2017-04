Des communautés culturelles s’opposent à la consultation sur le racisme

Des représentants des communautés culturelles du Québec sont venus dénoncer jeudi la consultation sur le racisme et la discrimination systémique annoncée par le gouvernement Couillard.

La Ligue des Noirs du Québec, l’Association latino‐américaine du Québec et Ferid Chikhi, consultant en insertion socioprofessionnelle, ont tenu un point de presse à l’Assemblée nationale en compagnie du chef du PQ, Jean-François Lisée.

«Au lieu de chercher les causes et l'incendiaire, il faut s'occuper d'éteindre le feu avant que ça n'empire», a déclaré Ferid Chikhi.

Le PQ en a profité pour lancer une pétition demandant au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le racisme, tout en adoptant un projet de loi pour régler la question des accommodements religieux.

«De plus en plus de Québécois de la société d'accueil et de Québécois d'adoption disent : Le temps est à l'action, a dit Jean-François Lisée. Mais ce que le gouvernement libéral propose, c'est continuer l'inaction et faire une commission qui sera vue comme un procès des Québécois en racisme et en discrimination, donc une commission qui va aviver les tensions.»