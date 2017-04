EXCLUSIF | 436 millions $ pour mettre à niveau les établissements de santé

Le ministère de la Santé estime qu'il devra investir au minimum 436 millions $ au cours des 10 prochaines années afin de mettre à niveau ses établissements. C'est ce qui ressort d'une évaluation de l'état du parc immobilier du ministère, qui n'est pas encore complétée, obtenue par TVA Nouvelles.

Le ministère de la Santé possède 2648 bâtiments au Québec. Il a commandé en 2015 une inspection complète et détaillée de son parc immobilier.

Deux ans plus tard, 70 % de tous les hôpitaux, CHSLD, centres jeunesse et CLSC ont été passés au peigne fin.

Même si l'indice d'état moyen de ces immeubles est jugé satisfaisant, le ministère n’estime pas moins qu'il devra investir pour les mettre à niveau. On parle de 436 millions $ d'ici 2027, dont 158 millions seulement pour les hôpitaux et 95 millions pour les CHSLD. Une facture qui va assurément gonfler quand tous les bâtiments auront été inspectés.

Malgré tout, à ce stade-ci, le ministre de la Santé Gaétan Barrette soutient qu'il n'y a pas péril en la demeure, et que la situation ne compromet en rien la sécurité des patients et du personnel.

«L’enjeu le plus important auquel le système de santé fait face, c’est la vétusté de ses infrastructures. Non, ce n’est pas inquiétant. Quand vous regardez le classement des bâtiments que l’on fait dans le plan québécois des infrastructures, le "E" signifie qu’on est dans une zone pour commencer à réfléchir à faire l’investissement. On n’est pas rendus dans une zone où les bâtiments ne sont pas sécuritaires», assure le ministre Barrette.

Inspection

Tous les établissements de santé de la province devront avoir été inspectés d'ici le 31 mars 2018. C'est la date butoir que le ministère a fixée à tous les Centres intégrés de santé et de services sociaux. C'est une tâche importante, surtout que le parc immobilier du ministère n'est plus très jeune.

L'âge moyen des hôpitaux québécois est de 52 ans, celui des CHSLD est de 47 ans.

Le directeur des services techniques du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Martin Legault, ne s’inquiète pas outre mesure non plus : «Moi, l’image que je reçois des bâtiments du CISSS du Bas-Saint-Laurent, c’est qu’ils sont en bon état. Certains requièrent des investissements. Par exemple, on doit changer certaines toitures, des murs de brique, des éléments électromécaniques, mais ce ne sont pas des bâtiments qui représentent un danger pour le public, mais ce sont des bâtiments qui se doivent d’être bien entretenus.»