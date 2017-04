Formule E: les résidents auront des billets gratuits

Les résidents qui habitent à l’intérieur des rues qui formeront le circuit de la Formule E cet été à Montréal recevront deux billets gratuits, par adresse, pour assister à l’événement.

L’arrondissement leur accorde ce privilège puisqu’ils seront «pratiquement les hôtes de cet événement» dans l’est du centre-ville.

Les résidents et commerçants concernés sont ceux qui habitent un bâtiment adjacent au circuit ou qui sont enclavés à l’intérieur du parcours qui s’étendra entre le boulevard René-Lévesque Est, la rue Papineau, la rue Berri et la rue Saint-Antoine Est.

Les résidents ont été rejoints par infolettre ou par porte-à-porte.

Entraves à la circulation

À l’intérieur du circuit, la circulation automobile sera interdite les jours de courses, soit le vendredi 28, le samedi 29 et le dimanche 30 juillet, sauf pendant la soirée et la nuit. Les résidents et commerçants pourront accéder à leur immeuble les jours de course, sauf pendant les temps de courses qui durent chacune 40 minutes.

Toutes les restrictions de stationnement seront levées à l’intérieur du périmètre lorsque celui-ci sera fermé.