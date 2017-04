«Il s’est crinqué à un tel point qu’il était obsédé»

Quel genre d’individu peut être Sylvain Duquette soupçonné d’avoir assassiné sa belle-sœur, la cousine de celle-ci, sa belle-mère, de s’en être pris à son père en l’aspergeant d’essence, puis d'avoir allumé deux incendies en Mauricie? Un être animé par la colère? Un homme aux prises avec des troubles mentaux?

Le psychologue Gilles Vachon, qui n’a jamais rencontré l’individu de 51 ans, avance d’après les propos que Duquette a tenus sur Facebook, qu’il n’est pas psychotique.

«Il parle des bons, des méchants, des riches, des pauvres, mais c’est assez articulé. Il n’est pas psychotique. Il se dit victime. Il fait allusion à son père qui ne l’aidait pas, à sa belle-sœur qui voulait le mettre dehors», précise Gilles Vachon.

Le 30 mars dernier, Sylvain Duquette y est allé d’un très long plaidoyer sur les médias sociaux parlant du système, des OGM, de sa famille, d’argent, d’être soi-même, de revanche.

Le Shawiniganais conclut son message ainsi: «Tout se paye un jour, mais parfois c'est long en chien...! Mais je réserve un chien de ma chienne à ceux qui le méritent! Vivez selon votre propre idée et ne laissez jamais quelqu’un vous dicter comment vivre votre vie. Suivez votre cœur, il ne vous mentira jamais! NAMASTÉ. XOX SD.»

























Une pauvre victime

«Il s’auto-intoxiquait, il y avait une gradation [dans ses propos]. Il n’avait pas besoin de quelqu’un d’autre pour le briefer. [...] Quand vous êtes dans une théorie du complot, que vous êtes une pauvre victime, il y a des méchants, des coupables»», explique M. Vachon.

D’après des voisins rencontrés par TVA Nouvelles, Sylvain Duquette était hébergé chez sa belle-sœur depuis six mois. Cette dernière aurait été tuée hier par son beau-frère. «Le jour où on lui dit que ça se termine, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Il s’est crinqué à un point tel que l’autocritique ne joue plus, qu'il est obsédé par cette rage meurtrière», expose le psychologue.

Sylvain Duquette s’en serait pris d’abord à sa belle-mère et à son père dans leur résidence du chemin du Méandre à Saint-Mathieu-du-Parc. Puis, serait retourné où il vivait dans une résidence de Shawinigan chez sa belle-sœur pour l’assassiner ainsi que sa cousine.

«Le passage à l’acte une première fois ne lui a pas suffi. Il était terriblement déterminé, il a continué, ça fait profondément peur», conclut Gilles Vachon.