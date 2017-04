Le boxeur Custio Clayton victime de profilage racial?

Le promoteur et président du groupe GYM, Yvon Michel, est catégorique : son poulain Custio Clayton a été victime de profilage racial par les policiers lors de son arrestation près de la place Versailles, à Montréal.

«On a l’impression que c’est un Noir qui conduisait un véhicule neuf. C’est la seule chose qu’on peut voir», relate Yvon Michel en entrevue dans l’émission Le 9 heures.

Père de quatre enfants en bas âge, Clayton revenait d’un entraînement à Cornwall lorsqu’une autopatrouille qui arrivait à sens inverse a fait demi-tour pour l’arrêter. «Il n’a commis aucune infraction ou circuler à une vitesse excessive».

«Il a interpellé les policières à trois reprises pour connaître les raisons de son arrestation et on lui a dit "Vous êtes en état d’arrestation. On vous soupçonne de transporter de la drogue"».

Il a été menotté et assis dans la voiture de police pendant 90 minutes. La voiture neuve a été fouillée et les agents n’ont rien trouvé. Clayton n’a aucun antécédent judiciaire.

«Il y a trois sièges d’enfants dans la voiture. La policière aurait dit qu’elle avait 20 ans d’expérience et qu’elle ne s’est jamais trompée auparavant. "C’est la première fois que je me trompe"», mentionne le promoteur.

Le boxeur s’est fait remettre une contravention de 63$ parce qu’il n’avait pas le contrat de location du VUS neuf.