Le fabricant du Taser change de nom

Taser International a décidé de changer de nom après de nombreuses polémiques entourant ses pistolets électriques dont des décharges infligées par la police ont causé des décès à travers le monde.

Depuis ce jeudi, le groupe, basé à Scottsdale dans l'Arizona (sud-ouest), se fait appeler Axon, nom de sa filiale spécialisée dans les caméras corporelles dont l'utilisation s'est répandue après les récentes violences policières contre les Noirs aux États-Unis.

Dans la foulée, les dirigeants du groupe ont donné jeudi le coup d'envoi des échanges sur la Bourse électronique Nasdaq où le symbole boursier est désormais «AAXN» et non plus «TASR».

Autres produits

«Il ne vient pas à l'idée des gens que nous fabriquons des logiciels liés au cloud et d'autres appareils tels les capteurs», a estimé Rick Smith, le PDG, qui veut faire des caméras corporelles le nouveau visage du groupe, dont la totalité du chiffre d'affaires en 2011 provenait encore des ventes de Tasers.

La société américaine s'est depuis engagée dans une diversification de son activité et s'est lancée dans les technologies et l'électronique via une série d'acquisitions dont des «start-ups» spécialisées dans l'intelligence artificielle.

Ses caméras corporelles peuvent enregistrer en grand angle ce que voit un agent de police. Les images sont ensuite transmises à un logiciel géré par le groupe.

Pour de nombreux experts et des polices de différentes villes, le port des caméras pourrait permettre d'éviter des violences policières et réduire le nombre d'interventions musclées.

Axon affirme être le fournisseur de 36 des 41 polices de villes américaines ayant adopté les caméras corporelles pour leurs agents. Il a offert d'équiper gratuitement, pendant un an, de ses caméras connectées les polices de villes américaines le souhaitant. Celles-ci sont libres au terme de cette période d'essai de s'engager contractuellement ou non.

La division armes électriques constituait encore toutefois 76% des 268,2 millions de revenus engrangés en 2016.