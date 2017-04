Le maire de Gatineau élu à la présidence de l'UMQ

Le Caucus des grandes villes de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a élu le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, à titre de président du caucus, jeudi.

M. Pedneaud-Jobin succède ainsi à la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire. Cette dernière a annoncé en février qu’elle ne briguera pas un troisième mandat à la tête de Longueuil, en novembre prochain.

Pour sa part, le nouveau président a comme priorités «l’autonomie municipale, les infrastructures et le transport collectif».

«À titre de président du caucus, j’entends porter haut et fort la voix de Gatineau et de l’ensemble des grandes villes au sein de l’UMQ et auprès des autres paliers de gouvernement», a-t-il fait savoir, par communiqué, jeudi.

Le mandat du nouveau président du Caucus est d’un an et est renouvelable.

Par ailleurs, les membres du Caucus tiendront leur assemblée générale annuelle le 4 mai prochain à Montréal, dans le cadre des assises 2017 de l’UMQ.