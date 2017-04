Les conseils de Brian Mulroney pour sauver l'ALÉNA

Le gouvernement Trudeau a décidé de faire appel à l'expertise de Brian Mulroney.

L'ex-premier ministre progressiste conservateur était l'invité du comité ministériel du gouvernement Trudeau sur les relations canado-américaines aujourd'hui.

Ottawa veut notamment mettre à profit ses nombreux contacts américains. M. Mulroney connaît également le président des États-Unis, Donald Trump, depuis de nombreuses années. Ce dernier a d’ailleurs promis des changements à l'ALENA en parlant «d'ajustements» au mois de février.

Brian Mulroney soutient que ces pourparlers seront tout un défi pour le Canada

«Je ne suis pas inquiet, mais je sais que ça va être extrêmement difficile pour y arriver, mais une entente convenable et dans l'intérêt des deux pays, les États-Unis et le Canada, a-t-il déclaré. Et si c'est dans un intérêt commun, nous allons trouver un document qui reflète ce sentiment.»

Le gouvernement Trudeau dit s'attendre à ce que ces négociations entre Ottawa et Washington commencent au cours des prochaines semaines.

En quittant la rencontre, l’ancien premier ministre a même dit à la blague aux journalistes: «C'est comme si je n'étais jamais parti!»