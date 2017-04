Les patients de l’hôpital touchés par le bris d’aqueduc

Les bris majeurs d'aqueduc survenus à Sept-Îles ont eu des impacts sur les patients de l'hôpital de la ville.

Plusieurs chirurgies ont dû être annulées et une douzaine de patients accompagnés de personnel soignant ont été transférés par avion vers Québec pour leurs traitements d'hémodialyse. C'est tout un casse-tête pour les autorités médicales.

Une trentaine de chirurgies ont été reportées jusqu’à maintenant à cause de l’avis d’ébullition d’eau. On en prévoyait tout autant jeudi. La raison ? La stérilisation des équipements médicaux était impossible.

«Dans les faits, tous les secteurs sont perturbés. Si on fait juste penser en CHLSD, on ne pouvait pas donner de bain hier. Ça perturbe vraiment les activités à l’heure actuelle», a expliqué Nathalie Minville, directrice des services techniques de l’Hôpital de Sept-Îles.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux autres conduites d’eau ont cédé, portant le nombre total de bris à cinq en deux jours.

Bonne nouvelle néanmoins: les 62 résidences qui avaient été privées d’eau ont retrouvé le service. L’avis d’ébullition demeurera toutefois en vigueur jusqu’à mercredi prochain, au moins.

Les distributeurs d’eau en ont donc plein les bras : «Ce matin, et même hier, on était pas mal vide. Ce matin, on a pu trouver un peu d’eau d’un distributeur, et on a réussi à en avoir. Donc, vers 13 h, on va être pas mal remplis», a expliqué le propriétaire du Marché IGA Labrie et Landry, Arlain Labrie.