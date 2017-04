L’intervention de la Cour supérieure demandée

Excédé par la lenteur de la Cour du Québec à se prononcer concernant une plainte criminelle privée déposée contre le policier qui a tué Fredy Villanueva en août 2008, un militant de la Coalition contre la répression et les abus policiers (CRAP) s’est adressé à la Cour supérieure du Québec pour forcer le tribunal à trancher.

«Quarante-trois mois se sont écoulés depuis que j’ai déposé ma plainte criminelle privée. J’ignore pourquoi la Cour du Québec prend autant de temps pour rendre une décision», a mentionné Alexandre Popovic par communiqué, jeudi.

Le militant de la CRAP a donc déposé mercredi un recours exceptionnel prévu par le Code criminel, soit le dépôt d’une requête en mandamus, qui consiste à forcer l'accomplissement d'un devoir légal.

«Une injustice, a ajouté M. Popovic, a été commise lorsque Fredy Villanueva a été abattu par la police. Une autre injustice est en train d’être commise lorsqu’un tribunal prend une éternité pour accomplir ce que la loi lui oblige de faire, en l’occurrence jugé du bien-fondé de la plainte criminelle privée.»

Présentée en août 2013 et entendue en 2014 par la Cour du Québec, cette plainte privée a pour but de traduire en justice l’agent Jean-Loup Lapointe de la police de Montréal, afin qu’il soit accusé d’homicide pour la mort de Fredy Villanueva et pour avoir blessé deux de ses amis avec son arme à feu dans un parc de Montréal-Nord en août. La Cour doit donner son aval pour que la poursuite aille de l’avant.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales avait annoncé en décembre 2008 qu’il n’avait pas l’intention de porter d’accusation contre le policier mis en cause. Il s’était rendu aux arguments du Jean-Loup Lapointe qui disait avoir tiré parce qu’il avait cru que sa vie et celle de sa collègue Stéphanie Pilotte étaient en danger lors de la tragique arrestation du frère de Fredy, Dany Villanueva.