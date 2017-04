Montréal aura sa grande roue

D’une hauteur de 60 mètres, la grande roue qui sera installée dès juin dans le Vieux-Port de Montréal sera la plus grande au pays.

«On va redécouvrir Montréal et c’est l’objectif d’une grande roue de cette nature-là, promet Jean Bérubé, directeur général de La Grande roue de Montréal. Les investisseurs ont choisi Montréal car ils considèrent que le point de vue qu’on a, entre le fleuve et la montagne, c’est un des meilleurs sites au monde.»

Ayant une hauteur équivalant à 20 étages, la future grande roue comprendra 42 cabines fermées climatisées, puisque l’attraction sera ouverte toute l’année.

Annoncée jeudi, elle devrait sortir de terre sur l’île Bonsecours dans les prochaines semaines et entrer en fonction en juin. Au pied de la grande roue, il y aura un bistro, un café et un bar permettant aux clients de consommer leurs boissons à l’intérieur des cabines.

25 $ par personne

«On est en train d’élaborer la grille tarifaire, a dit M.Bérubé. Mais on estime à 25 $ un tour pour adulte, pour le reste on est en train de voir des tarifs pour les enfants et les groupes».

Il faudra 15 minutes pour effectuer 3 tours et plus de 18 000 personnes pourront y monter par jour puisque les cabines pourront accueillir jusqu’à 8 personnes. Au point culminant, les promoteurs promettent une vue jusqu’à 28 km de distance.

Le projet de 25 millions $, financé par des investisseurs privés, sera installé au moins pour 5 ans, soit la durée du bail signé avec le Vieux-Port de Montréal.