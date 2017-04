Neuf arrestations dans une frappe antidrogue à Gatineau

Neuf personnes ont été arrêtées au terme d’une vaste opération antidrogue dans la région de Gatineau et d’Ottawa, mercredi, au terme de laquelle des drogues en tous genres ont été saisies.

147 grammes de cocaïne, 450 comprimés d’ecstasy, 1515 comprimés de méthamphétamine et 755 grammes de marijuana, entre autres drogues, ont été saisis lors des perquisitions menées à six adresses de Gatineau et Ottawa.

Quatre véhicules, 28 000 $ en devises canadiennes et plusieurs téléphones cellulaires ont également été saisis.

Deux hommes de 22 ans et 45 ans et une femme de 23 ans, tous résidents de Gatineau, ont comparu jeudi pour répondre à des accusations de trafic de stupéfiants.

Quatre autres personnes, trois hommes et une femme, ont aussi été libérées, sous promesse de comparaître à une date ultérieure.