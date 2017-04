Plus de 4000 actes terroristes en 2016 dans le monde

Le nombre d'attaques terroristes dans le monde a augmenté de 14% en 2016 par rapport à 2015 et, pour ce qui concerne les pays occidentaux, de 175%, indique une étude du courtier en assurances international Aon publiée jeudi.

Il y a eu l'an dernier 4151 actes de terrorisme dans le monde, contre 3633 en 2015, selon le décompte établi par les experts d'Aon. Dans les pays occidentaux, ce nombre est passé de 35 en 2015 à 96 en 2016, indique le courtier, qui publie et met en ligne jeudi sa carte 2017 des risques politiques, du terrorisme et de la violence politique.

Malgré cette forte augmentation du nombre d'actions terroristes dans les pays occidentaux, elles ne représentent toutefois que 3% de la violence terroriste au niveau mondial, précisent les experts d'Aon qui ont établi leur carte en collaboration avec les spécialistes du cabinet Roubini Global Economics et Risk Advisory Group.

Cette carte illustre un accroissement prévisible en 2017 de ces risques, avec 17 pays classés au niveau le plus élevé. Pour la seconde année consécutive, davantage de pays sont montés dans l'échelle des risques (19) que descendus (11).

«Le scénario n'est pas rose pour 2017», a confié à l'AFP Louis Bollaert, directeur des risques politiques chez Aon France. «Nous ne voyons vraiment pas de raisons pour que la situation s'améliore. L'effet cumulé des risques politiques, économiques et terroristes se conjuguent pour créer un climat extrêmement incertain».

Dans le communiqué accompagnant la diffusion de la carte 2017, Aon estime «qu'il est peu probable que les risques de violence politiques décroissent en 2017 (...) Les pertes territoriales pour le groupe État islamique en Irak et en Syrie vont probablement mener à la dispersion du réseau jihadiste, entraînant des risques sérieux pour des douzaines de pays de la région et au-delà, en particulier en Europe et en Asie».