Près de 100 000$ pour le Saguenay

Opération Enfant Soleil a annoncé, jeudi, le versement de tout près de 100 000$ à différents hôpitaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi à des garderies de la région.

L'hôpital de Chicoutimi recevra 25 000$ pour l'achat d'un moniteur permettant de lire les signes vitaux des enfants. L’appareil, beaucoup plus précis que ceux actuellement détenus par le centre hospitalier, permettra de mieux traiter de jeunes malades.

«Il y a certains patients qu'on a besoin de transférer à Québec rapidement, parce qu'on n'est pas capable de voir très clairement leur rythme cardiaque. Avec les moniteurs qu'on va acquérir, on va être capable de garder un peu plus nos patients ici», a expliqué le pédiatre Jean-Benoît Bouchard.

Au total, les trois hôpitaux du Lac-Saint-Jean se partageront 63 000$ pour l’achat de divers équipements destinés aux enfants. Pour leur part, quatre garderies se partageront 16 000$ pour l’achat d’appareils qui favorisent la motricité et l'activité physique chez les enfants.

De son côté, le centre de réadaptation physique de Jonquière recevra 5600$. La somme servira à aider les jeunes aveugles en faisant l’acquisition un afficheur permettant de lire sur les écrans d’ordinateur en braille.

L'Enfant Soleil du Saguenay-Lac-Saint-Jean a aussi été présenté lors de l'annonce ce jeudi à Chicoutimi. Il s'agit de Mathis Gilbert, 3 ans, né avec une malformation cardiaque.

En dépit de son jeune âge, le petit Mathis a déjà subi trois interventions chirurgicales et devra en vivre une quatrième.

Malgré tout, l’enfant se porte de mieux en mieux, même si son système immunitaire demeurera toujours un peu fragile. «C'est un enfant qui est un peu plus essoufflé, mais c'est un enfant qui connaît ses limites», a affirmé sa mère, Catherine Gaudreault.

«Au CHUL, à Québec, la salle de chirurgie a été financée par Enfant Soleil. Il y a plusieurs équipements aussi pour le suivi avant et après opération. On voit le logo partout où on passe. C'est sûr que ça a fait une différence pour Mathis», a ajouté son père, Marc-André.