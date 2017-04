Une enseignante développe une allergie aux moisissures dans une école

Bien qu’une enseignante ait développé une allergie aux moisissures en travaillant à l'école secondaire Des Chutes à Dolbeau-Mistassini, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la commission scolaire assure que les élèves ne courent aucun risque.

Les ennuis de santé de l'enseignante de 47 ans ont commencé en 2007. Elle a même craint d'en mourir en 2015.

Ses symptômes apparaissaient seulement lorsqu'elle était à l'école, en particulier lorsqu'elle se trouvait dans un local adjacent à la bibliothèque ou lorsqu'elle passait tout près de cette bibliothèque.

Les médecins lui ont finalement diagnostiqué une allergie aux moisissures, directement liée à son milieu de travail.

En juin 2015, un rapport d'experts a d'ailleurs confirmé l'existence de moisissures dans l'établissement.

La commission scolaire du Pays-des-Bleuets a assuré que les correctifs nécessaires ont été apportés.

«À la fin de l'automne 2015 et en septembre 2016, il y a eu les dernières inspections et il y a eu des travaux, a commenté le directeur général de la commission scolaire, Sylvain Ouellet. On comprend qu'avec une telle démarche d'un employé, on est d'autant plus vigilant. Nos bâtiments sont vieillissants, donc il faut en prendre soin et il faut les surveiller de près.»

La commission scolaire ne croit pas que des élèves, qui ont aussi été exposés aux moisissures, ont été malades.

«Je suis persuadé qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir aujourd'hui sur la présence de moisissures ou de tout autre agent troublant pour l'humain, a ajouté M. Ouellet. On a un bâtiment très sécuritaire pour notre personnel et nos élèves.»

En ce qui concerne l'enseignante, elle n'a toujours pas repris le travail. Elle sera cependant indemnisée, puisque le Tribunal administratif du travail lui a reconnu une lésion professionnelle.