Une sexagénaire portée disparue depuis lundi à Saint-Hyacinthe

La police demande l’aide de la population afin de retrouver une sexagénaire de Saint-Hyacinthe portée disparue depuis lundi dernier.

Pierrette Beauregard, 66 ans, a été vue pour la dernière fois le 3 avril à Saint-Hyacinthe. Ses dernières communications téléphoniques remontent à la matinée du 4 avril, a indiqué la Sûreté du Québec (SQ).

Les proches de la sexagénaire ont affirmé avoir des raisons de craindre pour sa sécurité.

Mme Beauregard se déplacerait à bord d’une voiture Hyundai Accent 2012 grise immatriculée N79 FEY.

Pierrette Beauregard mesure 1,63 m (5’ 3’’), pèse 113 kg (250 livres) et a les cheveux et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau brun avec du poil s’apparentant à de la fourrure sur le capuchon, des bottes blanches et un sac à main de couleur pâle.

Quiconque détient des informations permettant de retrouver Mme Beauregard peut contacter la SQ au 1 800 659-4264.