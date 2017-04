55% des gens n’ont pas de médecin de famille dans Hochelaga-Maisonneuve

Le ministre Gaétan Barrette affirme que les Québécois ont de plus en plus accès aux omnipraticiens, mais dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, il y a tout un rattrapage à faire, puisque plus de la moitié de la population n'a pas de médecin de famille.

Lors d’une conférence de presse organisée devant le CLSC du quartier, la députée péquiste d'Hochelaga-Maisonneuve a décrié une situation intolérable pour les patients de son comté.

«On est ici pour lancer un cri du cœur, dire au docteur Barrette que des médecins dans Hochelaga-Maisonneuve, ça presse, a déclaré Carole Poirier. Il y a 55% de la population qui n'a pas accès à un médecin de famille.»

Il n’est donc pas étonnant que les urgences de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont débordent constamment. Le ministre a beau inviter les patients à aller consulter plutôt dans des cliniques, mais dans ce quartier pauvre, seulement 2 médecins font du sans rendez-vous pour 56 000 personnes.

«En 2015, il y avait 15 médecins dans Hochelaga-Maisonneuve, a soutenu Mme Poirier. À la fin de 2017, il va nous rester quatre médecins."

«C'est une population qui est difficile, qui est lourde, qui est probablement pas très intéressante pour des jeunes», a expliqué Dre Ghislaine Roederer, omnipraticienne.

Il manque tellement de médecins qu'à la Clinique médicale Joliette, une note indique que le sans rendez-vous a dû être fermé pour une période indéterminée.

Dans une autre des quatre cliniques du quartier, le docteur Mohammed Tavassoli, qui aura bientôt 85 ans, travaille trois jours par semaine.

Julie vient le voir au sans rendez-vous du vendredi parce qu'elle n'a pas de médecin de famille.

«Je suis allée à mon CLSC à plusieurs endroits où j'ai sollicité, même dans des polycliniques et à l'extérieur de Hochelaga, parce qu'ici, c'est impossible d'en trouver», a-t-elle dit.

Et pourtant, le Québec compte plus de 9500 médecins de famille et plus de 10 000 spécialistes. Au total, 122 médecins de famille sont venus s'ajouter l'an passé.

La Montérégie a été choyée avec 30 de plus. Lanaudière en a eu 27 additionnels et seulement 4 à Montréal.

«Probablement qu'il nous manque encore un 300 à 400 médecins au Québec actuellement», a indiqué Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

Mais le problème d'Hochelaga-Maisonneuve est plus profond.

«On a aussi des difficultés en termes d'infrastructure, de créer des cliniques médicales qui sont capables d'accueillir ces gens-là», a ajouté M. Godin.

Il ne faudra donc pas se surprendre si les urgences de Maisonneuve-Rosemont continuent à déborder.