Aldo Giampaolo «négligeait énormément» sa famille pour Céline Dion

Au lendemain de l’annonce surprise de la démission du gérant de Céline Dion pour des «raisons familiales», le principal intéressé s’est confié à Gino Chouinard, lors de l’émission «Salut! Bonjour», vendredi matin.

«Gérer une double carrière comme celle de Céline, c’est difficile quand on a des jeunes enfants», a indiqué Aldo Giampaolo, faisant référence au parcours musical de Céline en français et en anglais.

«Pour moi, je trouvais que je négligeais énormément ma famille. C’est quelque chose que je ne pouvais pas continuer à faire», a ajouté le gérant, papa de deux enfants de trois et sept ans.

Celui qui avait été nommé à la tête de la compagnie Les Productions Feeling en juin 2014 par René Angélil lui-même, a pris sa décision il y a quelques semaines et l’a annoncée dans les derniers jours à la chanteuse québécoise.

Prendre une telle décision n’a pas été facile pour Aldo Giampaolo. «Ce n’est pas facile de partir d’un travail aussi passionnant», a indiqué l’ancien gérant de Céline. Mais cette décision était nécessaire «pour le bien de mes enfants», a-t-il dit.

Aldo Giampaolo s’est dit «très fier» du travail accompli dans les dernières années avec Céline Dion, une femme qu’il qualifie de «très inspirante».

L’ancien gérant ne sait pas qui le remplacera et continuera de faire rayonner la carrière de la diva. «Non, je n’ai aucune idée. Il faut que je me détache malheureusement. Je ne peux pas rester attaché, car ça va me rendre malheureux», a-t-il lancé.

Selon Aldo Giampaolo, Céline Dion est une femme aguerrie en affaires et elle saura prendre les meilleures décisions pour elle et sa carrière. «C’est beau de la voir aller. René doit être très fier», a-t-il confié.

Installé à Las Vegas avec sa famille depuis août 2014, M. Giampaolo ne sait pas s’il reviendra vivre au Québec. «On va décider ça éventuellement. Je vais passer du bon temps avec la famille et on décidera plus tard», a-t-il conclu.

