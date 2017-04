Des écoles fermées en raison de la météo

Les conditions météorologiques se sont particulièrement détériorées au début de la matinée de vendredi sur la Côte-Nord.

À la toute dernière minute, la Commission scolaire du Fer a décidé de suspendre les cours dans ses établissements de Sept-Îles et de Port-Cartier, incluant l'Institut d'enseignement, Gallix et Pentecôte pour la journée. Les services de garde demeurent ouverts, et le personnel est prié de se présenter tout de même. Même scénario pour l'enseignement régulier et la formation continue au Cégep de Sept-Îles.

Des citoyens rapportent que, quelques minutes seulement après avoir fait monté des élèves, les autobus scolaires ont fait demi-tour en apprenant la nouvelle.

La Société des traversiers du Québec a aussi annoncé que certains départs de la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout sont redirigés vers Baie-Comeau.

Des avertissements de neige et de pluie verglaçante sont toujours en vigueur pour les secteurs de Sept-Îles, de Port-Cartier, de Fermont et de la Minganie, selon Environnement Canada. Il pourrait tomber jusqu'à 15 centimètres de neige et jusqu'à 10 millimètres de verglas par endroits. La visibilité pourrait être réduite. À Sept-Îles, le ministère des Transports rapporte une visibilité nulle sur plusieurs tronçons de route.