Et s'il y avait un «deal» derrière les frappes américaines?

L’intervention militaire menée la veille par les États-Unis en Syrie a monopolisé le débat médiatique vendredi sur la scène internationale.

Et au lendemain de l’envoi des missiles Tomahawk américains, Donald Trump sort gagnant de l'opération, estime Luc Lavoie, de l’émission «La Joute», à LCN. Même sa rivale de la dernière campagne présidentielle, Hillary Clinton, a appuyé la décision du locataire de la Maison-Blanche.

La Russie a de son côté vivement dénoncé le geste posé par les États-Unis, qui s’inscrivait en représailles à l’attaque chimique imputée au régime d’Al-Assad, qui a fait 86 morts mardi parmi la population civile. L’ambassade russe aux Nations unies a déclaré que de «renverser un gouvernement légitime [était] une idée paranoïaque», alors que celle des États-Unis a parlé d’une action «mesurée» de la part de son pays, tout en soulignant que le temps était venu pour les nations civilisées de mettre fin à l’horreur qui afflige la Syrie depuis plus de cinq ans.

Les États-Unis ont ciblé une base aérienne où seraient entreposées les armes chimiques utilisées deux jours plus tôt. Ils n’ont pas attaqué les centres de pouvoir liés à Assad, mais cela devrait être la prochaine étape, prédit Bernard Drainville.

En 2013, le président Obama avait convenu avec la Russie de ne pas répliquer à une attaque au gaz sarin par la Syrie. Vladimir Poutine s’était en retour engagé à débarrasser le pays de son allié Al-Assad de tout son arsenal chimique. Comme de telles armes sont visiblement toujours à la disposition de Damas, les Américains ont décidé de ne plus rester sur les lignes de côté.

Du mystère?

Malgré le bras de fer que semblent se livrer Russes et Américains, et même si les premiers ont exprimé leur colère, la situation a quelque chose de mystérieux, aux yeux de Luc Lavoie. «Pourquoi par exemple est-ce que les Russes ont été avertis que cette attaque allait avoir lieu. Parce qu’on sait que deux jours avant l’attaque, il y avait encore des conseillers militaires et du personnel russes sur cette base militaire. Pourtant, ils n’étaient plus là au moment de l’attaque.»

«Il appert même que les Russes l’auraient dit aux Syriens, qui auraient eu le temps de sortir de l’important équipement de la base aérienne, souligne-t-il. Pourquoi cette espèce de bal diplomatique étrange. Assistons-nous à une mise en scène? Ça ressemble à ce que les Français appellent de l’intox.

Y aurait-il un «deal» derrière tout ça, se demande Luc Lavoie, qui trouve que la réaction russe aurait pu être beaucoup plus explosive. Se peut-il, par exemple, qu’on ait décidé d’enterrer le dossier de la Crimée, questionne-t-il. «Mais nous, on va s’occuper d’Assad, parce qu’on ne veut plus le voir. Est-ce qu’il y a quelque chose comme ça dans l’air, je l’ignore. Est-ce que c’est du cinéma? L’attaque a bel et bien eu lieu, mais s’agit-il d’une façon de régler son problème aux États-Unis de sa trop grande proximité ou perception de proximité avec Poutine?»

En d’autres mots, l’opération américaine de jeudi soir serait-elle une façon pour Trump de montrer qu’il se distancie de son homologue russe, dont les interventions pendant la campagne électorale de l’automne dernier ont été critiquées?

Bien qu’il ne croit pas vraiment aux théories de conspirations, «comme les gens les aiment parfois», Luc Lavoie soulève des éléments qui peuvent nous laisser songeurs. «L’attaque elle-même n’a pas fait grand dommages et ils ont en plus choisi un aéroport secondaire, en justifiant que c’est de là que seraient partis les avions transportant du gaz sarin utilisé contre le peuple...»

Lui non plus peu friand des théories conspirationnistes, Bernard Drainville est toutefois d’avis qu’une «grosse partie d’échecs se joue présentement, possiblement sur plusieurs fronts». Il pense aussi, comme son coanalyste Lavoie, que Trump pourrait très bien tenter de démontrer à ses compatriotes que lui et Poutine ne sont pas «deux bodys, car, vous voyez bien, on vient d’attaquer son principal allié».

