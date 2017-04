Importants travaux au pont Laviolette

Une intervention d'importance vient d'être lancée par Transports Québec sous le pont Laviolette afin de restaurer les piliers.

L'opération vise les structures bétonnées soutenant les approches nord et sud du pont. Les piliers centraux assis au fond du fleuve ne seront pas touchés.

«Essentiellement, ce sont des interventions qui sont réalisées aux appareils d'appui. On parle d'injection dans les fissures ainsi que des travaux de stabilisation», explique Jean Lamarche, porte-parole de Transports Québec.

Le pont Laviolette atteint cette année le demi-siècle d'existence. Jusqu’à maintenant, les piliers n'avaient été l'objet que de réparations d'ordre esthétique, en surface. Cette fois-ci, c'est leur intégrité qui sera rétablie au prix de 2,4 millions $.

Ces travaux n'ont rien à voir avec la réparation à venir d'éléments métalliques fissurés sous le tablier. Ce chantier devrait être lancé un peu plus tard cette année, une fois qu'auront été complétés les tests de charge préalables. Ces tests consistent à stationner sur le pont des camions à benne remplis de gravier et de mesurer la réaction de la structure. On doit les compléter en mai.

Pour aucun des deux chantiers il ne sera nécessaire d'entraver la circulation.