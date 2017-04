Une nécropsie du chien pour savoir ce qui est arrivé à Sabrina

Les amis de Sabrina Beauchemin, découverte en arrêt cardio-respiratoire lundi dans son appartement de Granby après qu’un incendie se fut déclaré, ne croient pas à la thèse de l’accident. Ils pensent que la jeune femme de 21 ans pourrait avoir été victime d’un crime.

«C’est la cafetière qui aurait pris feu, mais elle ne s’en est jamais servi dans son appartement», précise Roxane Moulin, une amie de Sabrina, en entrevue à TVA Nouvelles.

Transportée au centre hospitalier d’urgence, Sabrina Beauchemin était dans un état neurovégétatif. Elle était maintenue en vie artificiellement, mais elle a rendu l’âme. Ses parents ont fait don de ses organes. Malgré ce don de vie, les amis de la jeune femme demeurent inconsolables et cherchent des réponses à la cause de la mort de Sabrina.

GoFundMe

Ils ont eu la singulière idée d’amasser des sous par GoFundMe dans le but de payer la nécropsie du chien de Sabrina qui a péri lors de l’incendie. En faisant autopsier la bête, les proches de Sabrina pensent qu’on apprendra peut-être que l’animal a été empoisonné ou drogué.

«Il aurait jappé, mordu Sabrina pour la réveiller. Il aurait défoncé une porte pour les sauver tous les deux. On le sait, il l'a déjà fait!!! Il aurait dû rendre son dernier souffle près de sa maman, mais non. Tout cela n'est pas normal! Familles et amis veulent des réponses! Ils veulent que le chien soit aussi autopsié. C'est ce que Sabrina aurait voulu! C'est leur volonté légitime!», peut-on lire sur le site de sociofinancement.

«Son chien aurait tout fait pour la sauver, assure Roxane. Il l’a déjà fait, il y a quelques années»

Neutralisé

Roxane croit que l’animal a été neutralisé pour quelqu’un, qu’un crime pourrait avoir été maquillé en accident puisque le chien n’a pas réveillé sa maîtresse durant la nuit.

L’enquête n’a pas encore permis d’établir la cause exacte de l’incendie du loyer de la jeune femme situé rue Notre-Dame.

Afin de permettre la nécropsie du chien, les amis de Sabrina espéraient amasser 604 dollars. En deux jours, ils ont déjà récolté 775 dollars.